Культура

Полмиллиона долларов за бульдогов: Леди Гага готова отдать выкуп похитителям ее собак

Преступники скрылись с двумя собаками знаменитой артистки

Время чтения: 48 Секунд

Известная певица Леди Гага заявила, что готова заплатить полмиллиона долларов человеку, который вернет ранее украденных двух ее французских бульдогов. Они были похищены неизвестными злоумышленниками. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC News.

Стоит отметить, что ранее злоумышленники напали на человека, который выгуливал домашних животных исполнительницы. Ним оказался 30-летний Райан Фишер. Преступники, как стало известно, несколько раз выстрелили в грудь Фишера. Вскоре после нападения они скрылись с двумя собаками знаменитой артистки — Коджи и Густавом. К счастью, третьей собаке Гаги по кличке Мисс Азия удалось убежать от преступников. Фишер был доставлен в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. Источники, близкие к Леди Гаге, отмечают, что сейчас мужчина идет на поправку.

Во время нападения злоумышленников артистка находилась в Италии на съемках нового фильма Ридли Скотта.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа заявила во вторник, что актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии. Преступления предполагаемо произошли в 2018 году. Адвокат актера заявил, что Депардье «категорически отрицает» это.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Разнообразие суши сетов в Одессе от лучших мастеров своего дела – ресторан «Pomodoro.od.ua»

Наверняка каждый хотя бы раз ходил в японский ресторан, чтобы порадовать себя вкусными сушами или роллами.

Жерара Депардье обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии

Преступления предполагаемо произошли в 2018 году

Disney закрывает мультипликационную студию: причины

Blue Sky Studios была основана в 1987 году лауреатом премии «Оскар» Кристофером Уэджем

Ушла одна из легенд джаза: у него было 23 награды грэмми

Чик Кориа умер в возрасте 79 лет

Умер Ларри Флинт: он был основателем популярного журнала «Hustler»

Ларри Флинт видел себя человеком, борющимся за свободу прессы

На Николь Кидман напали в Опере: вмешался ее муж

Неприятный инцидент произошел в Сиднейском оперном театре

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap