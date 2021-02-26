Полмиллиона долларов за бульдогов: Леди Гага готова отдать выкуп похитителям ее собак

Преступники скрылись с двумя собаками знаменитой артистки
Известная певица Леди Гага заявила, что готова заплатить полмиллиона долларов человеку, который вернет ранее украденных двух ее французских бульдогов. Они были похищены неизвестными злоумышленниками. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC News.
Стоит отметить, что ранее злоумышленники напали на человека, который выгуливал домашних животных исполнительницы. Ним оказался 30-летний Райан Фишер. Преступники, как стало известно, несколько раз выстрелили в грудь Фишера. Вскоре после нападения они скрылись с двумя собаками знаменитой артистки — Коджи и Густавом. К счастью, третьей собаке Гаги по кличке Мисс Азия удалось убежать от преступников. Фишер был доставлен в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. Источники, близкие к Леди Гаге, отмечают, что сейчас мужчина идет на поправку.
Во время нападения злоумышленников артистка находилась в Италии на съемках нового фильма Ридли Скотта.
Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа заявила во вторник, что актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии. Преступления предполагаемо произошли в 2018 году. Адвокат актера заявил, что Депардье «категорически отрицает» это.