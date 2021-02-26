Полмиллиона долларов за бульдогов: Леди Гага готова отдать выкуп похитителям ее собак

Преступники скрылись с двумя собаками знаменитой артистки

Время чтения: 48 Секунд

Известная певица Леди Гага заявила, что готова заплатить полмиллиона долларов человеку, который вернет ранее украденных двух ее французских бульдогов. Они были похищены неизвестными злоумышленниками. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC News.

Стоит отметить, что ранее злоумышленники напали на человека, который выгуливал домашних животных исполнительницы. Ним оказался 30-летний Райан Фишер. Преступники, как стало известно, несколько раз выстрелили в грудь Фишера. Вскоре после нападения они скрылись с двумя собаками знаменитой артистки — Коджи и Густавом. К счастью, третьей собаке Гаги по кличке Мисс Азия удалось убежать от преступников. Фишер был доставлен в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. Источники, близкие к Леди Гаге, отмечают, что сейчас мужчина идет на поправку.

Во время нападения злоумышленников артистка находилась в Италии на съемках нового фильма Ридли Скотта.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа заявила во вторник, что актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии. Преступления предполагаемо произошли в 2018 году. Адвокат актера заявил, что Депардье «категорически отрицает» это.