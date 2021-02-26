Путин принялся активно угрожать гражданам РФ: что задумал президент

Запугивание-любимый инструмент российского президента

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Президент Российской Федерации Владимир Путин использует в своих целях «тень иностранных спецслужб» в качестве инструмента для запугивания граждан РФ. Он убеждает жителей государства в том, что сама «мать-демократия» стоит под угрозой западных агентов. Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Егор Скорина, передает УРА-Информ.

Также журналист отметил, что запугивание-любимый инструмент российского президента.

«Президент России Владимир Путин начал активно угрожать жителям России. Как инструмент использует «тень иностранных спецслужб». Даже доказывает это цифрами: в 2020 году в России прекратили работу аж 400 шпионов. Разоблачают по одному агенту в день, а в праздники – по полтора» – подчеркнул Скорина.

Также он назвал два основных метода, которыми пользуеться Владимир Путин:

Он продолжает убеждать россиян, что на выборах от них что-то зависит, но помешать их волеизъявлению может Запад, а не сам российский президент.

Силовики Путина в любой момент могут закрыть «неугодного» гражданина и окрестить его агентом иностранных спецслужб. Это чисто советская методичка.

«В Кремле создают иллюзию возможности честной конкуренции на выборах в Думу, но такие скорее возможны между 2 «единороссами», чем между пропрезидентским политиком и соратником того же Навального», – подытожил Скорина.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и сам Владимир Путин должны готовиться к новым санкциям.