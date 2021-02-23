Родители Зеленского отказались от вакцинации: президенту ее также не сделают

Родители гаранта отказались от вакцины

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В Украине до конца февраля все-таки должна стартовать вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент пока точная дата начала процесса неизвестна.

Одними з тех, кто показательно должен был сделать вакцинацию от коронавируса были родители президента Украины Владимира Зеленского. Однако, похоже, что-то пошло не по плану, пишет УРА-Информ со ссылкой телеграм канал Женщина с косой.

«В кулуарах пошли слухи, что родители Зеленского отказались от вакцинации. Хотя Президент пытался убедить родителей, что вакцинация не опасна», — пишет источник.

Паблик также добавляет, что президент Украины и сам не хочет публично вакцинироваться. В Офисе президента отмечают, что у Зеленского есть антитела к коронавирусу, ведь он недавно переболел.

Ранее мы сообщали, что нет большого количества желающих получить индийский препарат. Поэтому в Офисе президента Украины уже разрабатывают варианты, как сделать вакцинацию массовой, несмотря на отсутствие желания населения. Принудительно вакцинировать, по данным источников, планируют врачей и учителей.