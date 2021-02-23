ВОЗ: малая вероятность, что коронавирус попал в Ухань из-за границы

В ВОЗ сделали новое заявление по поводу ковида

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Теория, продвигаемая китайскими властями о том, что коронавирус мог попасть в Ухань из-за границы с замороженными продуктами, маловероятна, сказал японский микробиолог Кен Маэда, участник недавней миссии ВОЗ в Китае

Вероятность попадания вируса в Ухань на импортируемых замороженных продуктах «невелика», — сказал Маэда, который вместе с международной командой под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провел почти месяц в Ухане, исследуя вспышку пандемии ,пишет УРА-Информ со ссылкой на Kyodo.

Японцы подчеркнули важность проведения дополнительных исследований на ключевых участках первого эпицентра пандемии. Они также оценили, что китайские власти «не собирались скрывать» информацию, и надлежащим образом предоставил группе данные.

Миссия ВОЗ в Ухане не дала однозначных ответов на вопрос о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. На заключительной пресс-конференции ученые оценили теорию побега возбудителя из лаборатории как «крайне маловероятную».

Они рассмотрели наиболее вероятную гипотезу о том, что люди заразились коронавирусом от животных, возможно, от летучих мышей. Однако не установлено, как именно.

Ранее мы сообщали, что в США от ковида умерло уже более полумиллиона человек.