Боевики продолжают убивать украинских военных: еще одна смерть на Донбассе

Украина продолжает нести потери

Время чтения: 46 Секунд

На Донбассе продолжают гибнуть украинские военные. Так очередные потери были зафиксированы сегодня утром, 23 февраля.

С начало суток и по состоянию на 7:00 было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», возле населенного пункта Зайцево, боевики обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

«В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин — получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления», — пишет штаб ООС.

Еще два обстрела было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Красногоровки и в пригороде Авдеевки — с станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что вчера, 22 февраля, на Донбассе также погиб один украинский военный.