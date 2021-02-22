Украинских врачей и учителей обяжут вакцинироваться индийской вакциной

Главам ОДА дали соответствующее указание

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Уже в ближайшее время Украина должна получить вакцину от коронавирусной инфекции Covishield производства Serum Institute India. Это практически та же вакцина, что и вакцина AstraZeneca, только выпускается для местного индийского рынка.

Источник сообщает, что нет большого количества желающих получить индийский препарат. Поэтому в Офисе президента Украины уже разрабатывают варианты, как сделать вакцинацию массовой, несмотря на отсутствие желания населения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Резидент

Главам ОДА дано поручение сформировать списки в регионах на вакцинацию. Они будут составлены из врачей и учителей, тем кто не согласиться на вакцинацию будут угрожать увольнением.

«Наш источник в ОП сообщил, что сегодня Офис Президента разослал директиву Главам ОДА формировать списки на вакцинацию индийским препаратом. Врачей/учителей в полу-приказном порядке обяжут пройти вакцинацию под угрозой увольнения. Таким методом на Банковой решили обеспечить визуализацию успешного старта вакцинации!» – отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что Максим Степанов потеряет должность, если вакцинация в Украине не начнется до конца недели.