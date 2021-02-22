Общество

РФ готовит 10 000 военных в случае наступления ВСУ на Донбассе: когда они прибудут

В РФ готовы помочь «республикам» в случае наступления ВСУ

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10 000 так называемых российских «добровольцев» встанут на защиту «республик» в случае наступательной операции ВСУ на Донбассе. Такую информацию заявил «глава» уральского отделения «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Максим Хопин.

По его заявлению, именно такое количество российских военных РФ сможет отправить в регион за 24 часа, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«До их прибытия боевикам «ДНР» и «ЛНР» придется сдерживать ВСУ имеющимися силами. Хопин пообещал защитить мирное население Донбасса и отметил, что при условии начала полномасштабных боевых действий Россия должна будет провести «операцию по принуждению Украины к миру», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что ситуация на Донбассе существенно обострилась в последние несколько дней. Такие заявления делают российские военкоры, которые сообщают о ситуации в регионе. Пропагандисты пишут, что ситуация изменилась после того, как прошло секретное заседание СНБО, где было принято темное решение по Донбассу.

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