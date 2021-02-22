Общество

Шокирующие цифры: в США уже более полумиллиона смертей от ковида

В США было подтверждено более 28,2 миллиона случаев заражения вирусом

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В США уже зарегистрировано более полумиллиона смертей от коронавируса. COVID-19 продолжает представлять серьезную угрозу для всей страны, даже несмотря на то, что все больше и больше людей получают вакцины.

По данным NBC News, около полумиллиона человек в США уже умерли от COVID-19 к вечеру воскресенья. Число погибших является самым высоким в мире, несмотря на то, что в Америке проживает менее пяти процентов населения мира, пишет УРА-Информ.

По оценкам NBC News, с начала пандемии в США было подтверждено более 28,2 миллиона случаев заражения вирусом. Особенно сильно пострадал самый густонаселенный штат США, Калифорния. До воскресенья с момента начала пандемии было зарегистрировано 3 527 641 подтвержденных случаев, 49 110 человек погибли.

Также же был обнаружен первый случай южноафриканского варианта вируса. Положительным моментом является то, что в США среднее количество новых ежедневных случаев заболевания в последнее время снизилось. 12 февраля он упал ниже 100 тысяч впервые за несколько месяцев.

Однако эксперты в области общественного здравоохранения и высокопоставленные правительственные чиновники в Вашингтоне предупреждают, что меры предосторожности при пандемии должны соблюдаться независимо от вакцинации.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз хочет сделать вакцинацию от коронавируса всем жителям ЕС до конца лета.

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