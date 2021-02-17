Словакия хочет купить российскую вакцину от ковида: нужно вести переговоры с РФ

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Премьер-министр Словакии Игорь Матович считает, что его стране следует начать переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник-V» против COVID-19. Во вторник он написал, что нельзя от нее отказываться, несмотря на то, что она не сертифицированаЕвропейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против импорта вакцины, которая не одобрена EMA. Министр здравоохранения Марек Крайчи объявил во вторник вечером после заседания правительственной комиссии по пандемии, что на следующий день правительство обсудит российскую вакцину и что, если будет достигнуто соглашение, министерство подпишет необходимые контракты, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

По словам министра, эпидемия в Словакии обострилась. Смертность от Covid-19 превысила 6000 человек. Ежедневно более 100 человек умирают от этой болезни. По данным ассоциации похоронных служб и крематориев, уже недостаточно холодных складских помещений для хранения тел.

В настоящее время в больницах имеется 712 свободных кислородных коек и 52 койки с вентиляцией. По словам министра, хорошей новостью является возвращение к работе выздоравливающих из числа медперсонала, а также врачей и медиков, которые уже были вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО везут крупную партию вакцины «Спутник V».