Политика

В РФ прокомментировали подозрение Шарию: даже Порошенко до такого не смог додуматься

Ольга Скабеева отреагировала на информацию СБУ

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В России весьма быстро отреагировали на информацию о том, что СБУ выдвинула подозрение пропагандистскому блогеру Анатолию Шарию. Однйо из первых прокомментировала эту ситуацию известная российская пропагандистка Ольга Скабеева.

На своей странице в одной из социальных сетей журналистка написала, что до такого даже не додумался пятый президент Украины Петро Порошенко, пишет УРА-Информ.

«Вот что значит креативщик на должности президента. Порошенко до такого не смог додуматься», — написала российская журналистка, имя ввиду, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был одним из авторов и актеров шоу «Вечерний квартал».

Отметим, что Анатолий Шарий является частым гостем программы «60 минут» на российском телеканале «Россия-1», одной из ведущих которой и является Ольга Скабеева.

На этих эфирах Шарий продолжает заявлять, что в Украине идет «гражданская война», а что страна является вовсе колонией. Такие выступления очень популярны среди российских пропагандистов.

Ранее сам Шарий прокомментировал подозрения со стороны СБУ, обозвав при этом Владимира Зеленского.

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