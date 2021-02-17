Шарий может сбежать из Испании — эксперт о том, что будет делать блогер

Марк Фейгин о том, что будет дальше с блогером

Время чтения: 56 Секунд

Пророссийский блогер Анатолий Шарий может сбежать из Испании, где сейчас скрывается, после того, как СБУ предъявила ему обвинения в государственной измене.

Российский правозащитник Марк Фейгин поделился своим мнением о том, как будут продолжаться события. Эксперт добавил, что он не сомневается в том, что Шарий работает на кремлевские спецслужбы, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал 24.

Фейгин считает, что у СБУ гораздо больше доказательств, чем они сообщают на данный момент.

«Я вам могу сказать, что я знаю, о том, что действительно этот персонаж находится на прямой кураторской связи с Кремлем, с ФСБ, это сейчас знак равенства. Я думаю, что и СБУ, и СНБО должны решить вопрос о запрете его партии («Партии Шария», — ред.). Что касается процедуры экстрадиции, то процедура здесь простая, надо обращаться в соответствующие органы Испании. Послать запрос в Интерпол о розыске», — сказал Фейгин.

В тоже время эксперт считает, что Украине необходимо также обратиться к Литве, ведь именно она предоставила Шарию статус «политического беженца».

Также Фейгин добавил, что не исключает, что Шарий может сбежать из Испании в Россию, и ам его уже не достать.

Ранее мы сообщали, что Шарий после действий СБУ обозвал Владимира Зеленского.