Политика

Шарий может сбежать из Испании — эксперт о том, что будет делать блогер

Марк Фейгин о том, что будет дальше с блогером

Время чтения: 56 Секунд

Пророссийский блогер Анатолий Шарий может сбежать из Испании, где сейчас скрывается, после того, как СБУ предъявила ему обвинения в государственной измене.

Российский правозащитник Марк Фейгин поделился своим мнением о том, как будут продолжаться события. Эксперт добавил, что он не сомневается в том, что Шарий работает на кремлевские спецслужбы, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал 24.

Фейгин считает, что у СБУ гораздо больше доказательств, чем они сообщают на данный момент.

«Я вам могу сказать, что я знаю, о том, что действительно этот персонаж находится на прямой кураторской связи с Кремлем, с ФСБ, это сейчас знак равенства. Я думаю, что и СБУ, и СНБО должны решить вопрос о запрете его партии («Партии Шария», — ред.). Что касается процедуры экстрадиции, то процедура здесь простая, надо обращаться в соответствующие органы Испании. Послать запрос в Интерпол о розыске», — сказал Фейгин.

В тоже время эксперт считает, что Украине необходимо также обратиться к Литве, ведь именно она предоставила Шарию статус «политического беженца».

Также Фейгин добавил, что не исключает, что Шарий может сбежать из Испании в Россию, и ам его уже не достать.

Ранее мы сообщали, что Шарий после действий СБУ обозвал Владимира Зеленского.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Степанов потеряет должность, если вакцинация в Украине не начнется до конца недели

Пока нет точной даты вакцинации в Украине

Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука: прихлопнули три ведущих канала

Глава Кремля осудил закрытие каналов Медведчука

В РФ прокомментировали подозрение Шарию: даже Порошенко до такого не смог додуматься

Ольга Скабеева отреагировала на информацию СБУ

Шарий после действий СБУ обозвал Зеленского: скандальный блогер назвал Украину колонией

Похоже, скандальный блогер не надеялся на такие действия СБУ

Пушилин снова обвинил Украину: что на этот раз заявил боевик

В «ДНР» снова заговорили о масштабном наступлении Украины

Если Россия хочет столкновения, мы готовы — генсек НАТО

Жесткий ответ Альянса на заявления России

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap