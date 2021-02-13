Общество

В ОРДЛО везут крупную партию вакцины «Спутник V»: будут прививать всех

«Минздрав» планирует разделить партию «паритетно»

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На временно оккупированные территории восточной Украины уже в кротчайшие сроки будет доставлена очередная партия российской вакцины от пневмонии нового поколения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «минздрав» ОРДО.

В ведомстве уточнили, что партия будет гораздо больше, чем предыдущая.

«Будем прививать все категории населения. Рассчитываем, что это произойдет в феврале», — сказано в сообщении.

Так называемы местный «Минздрав» планирует разделить партию «паритетно». Это значит, что сначала будут прививать людей из группы риска, а затем уже тех жителей Донбасса, которые записывались на прививку на сайте „минздрава“, а также медицинских учреждениях».

При этом, объемы партии и точные сроки поставок пока не названы.

Ранее сообщалось, что на утро 13 февраля на территории Украины зарегистрировано 5182 новых случаев коронавирусной болезни нового поколения COVID-19. Стоит отметить, что заразились еще 330 детей и 226 сотрудников медицинской сферы.

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