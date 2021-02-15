Общество

Дания усиливает оборону Гренландии: все из-за агрессии России

Все из-за изменения климата ледяной покров в Арктике

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Парламент Дании принял решение выделить 245 миллионов долларов для усиления обороны острова, которому все больше угрожает растущее присутствие России в Арктике.

Депутаты Европарламента на прошлой неделе решили купить дроны для датской армии, которая будет патрулировать Гренландию. Новая радиолокационная станция также должна быть построена на Фарерских островах, которые, как и Гренландия, являются зависимой территорией Дании, пишет УРА-Информ со ссылкой на местную прессу.

В результате изменения климата ледяной покров в Арктике тает, открывая там новые водные пути. Русские многократно увеличивали свое военное присутствие в Арктике за последние годы и уже серьезно угрожают — иногда впервые в истории — базам НАТО в арктическом регионе.

На данный момент у датской армии есть один патрульный самолет, четыре вертолета, четыре малых корабля и пара из шести собачьих упряжек в Гренландии. Все эти солдаты, помимо боевых задач, также выполняют роль береговой охраны, рыболовных патрулей и выполняют спасательные операции.

Ранее мы сообщали, что более 350 раз самолеты НАТО поднимались в воздух в 2020 году из-за россиян.

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