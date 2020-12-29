Общество

Опасные соседи: более 350 раз самолеты НАТО поднимались в воздух в 2020 году из-за россиян

Виктор

По сравнению с 2019 годом количество перехватывающих вылетов ВС РФ в этом году несколько увеличилось

Время чтения: 54 Секунд

Из более чем 400 вылетов истребителей НАТО, зарегистрированных в 2020 году, около 350 были направлены на обнаружение и наблюдение за российскими самолетами, сообщила в понедельник штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе.

Как она отметила, российские военные самолеты часто не предоставляют никаких данных о своем местонахождении и высоте полета, не сообщают план полета и не связываются с наземными органами управления воздушным движением, что создает потенциальную угрозу для гражданского воздушного транспорта. По сравнению с 2019 годом количество перехватывающих вылетов ВС РФ в этом году несколько увеличилось.

Об этом пишет УРА-Информ.

Экстренные взлеты необходимы для идентификации подозреваемого воздушного судна и его национальности, а также для установления наличия у него небезопасных намерений. В крайнем случае можно заставить его приземлиться.

Значительная часть миссий истребителей НАТО по чрезвычайным ситуациям проходит в рамках «Воздушной полиции», то есть защиты воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии. Поскольку эти три балтийских государства Североатлантического союза еще не имеют собственных истребителей, их защищают самолеты других стран НАТО, дислоцированные в составе сменных групп в Шяуляе в Литве и в Амари, Эстония.

Ранее мы сообщали, что еще одна страна близка к вступлению в НАТО.

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Виктор

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