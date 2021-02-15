Кого будут призывать в «срочную армию «ДНР» — новая информация

В ее состав будут входить мужчины возрастом 18−35 лет

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Стали известны некоторые подробности нововведения боевиков в ОРДО. Совсем недавно было анонсировано, что в «ДНР» запустят так называемая «срочная армия «ДНР».

Так в социальных сетях пишут о том, что эта «армия» будет состоять из мужчин возрастом 18−35 лет. При этом ранее отмечалось, что в ее состав будут входить мужчины 18−27 лет.

В тоже время источники отмечет, что военнообязанными будут мужчины до 55 лет. При этом важное уточнение, без разницы, который у них паспорт – Украины, «ДНР» или даже Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Прописка в ДНР есть, 18−35 лет есть — военкомат и срочная армия ждет. Так же сообщается, что для начала призыв будет небольшой, „обкатать“ армию, а так же, что будут учитываться многие факторы призываемого человека, как учеба, семейное положение, наличие детей, чтобы не забрать кормильца семьи и другие», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» пройдут военные сборы.