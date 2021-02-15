Google Chrome тестирует новую функцию: что ждет пользователей

Новое решение по вкладкам в браузере

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Популярный браузер скоро получит новую функцию, которая облегчит использование большего количества открытых вкладок.

Люди, использующие Google Chrome, вероятно, понимают, насколько раздражающим может быть использование рассматриваемого браузера, когда открыто большое количество вкладок. Приложение технического гиганта изо всех сил пытается отобразить их на панели задач, что часто делает их маленькими и трудными для чтения. Однако все указывает на то, что Google планирует внести изменения в этот вопрос, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Согласно отчету XDA Developers, компания хочет решить проблему, представив новую функцию прокрутки карт. Она разработана, чтобы пользователи могли легко выбирать соответствующую вкладку, прокручивая все открытые окна в интерфейсе. Эту операцию можно выполнить либо с помощью классического колеса мыши, трекпада, установленного на ноутбуке, либо с помощью левой и правой кнопок на клавиатуре.

Решение кажется простым, продуманным и упрощает работу в браузере. Хотя сама функция в настоящее время тестируется, более опытные пользователи уже могут попробовать ее с помощью «Chrome Flags».

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