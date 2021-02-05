Позитив и Michelle Andrade рассказали о любви

Музыканты выпустили совместную песню с романтической тематикой

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Украинские исполнители Michelle Andrade и Позитив рассказали о любви. Сделали они это в своей новой песне «100 000 минут». Об этом пишет УРА-Информ.

Музыканты выпустили совместную песню с романтической тематикой. В ней ожила история любви, которая закована в четырех стенах, как и в сюжете нового сериала «100 тысяч минут вместе», от студии «Квартал 95». Песня и стала саундтреком к сериалу.

Естественно за композицию взялся Потап.

«Здесь я непривычно романтичный, но это настроение матчится с сюжетом сериала, как и мы с Мишель в этой песне. Получилась лирика, которая залетает в душу каждому», — отметил Позитив.

«Часто саундтреки становятся настоящими хитами. И, мне бы хотелось, чтобы нашу песню пели все, не только зрители сериала», — прокомментировала композицию Мишель Андраде.

Стоит отметить, что саундтрек 100 000 минут звучит в каждой серии одноименного сериала. Его можно прослушать на всех цифровых платформах.

Ранее сообщалось, что украинская популярная исполнительница Настя Каменских призналась в любви, но не своему мужу, — Потапу.