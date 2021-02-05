Живем в одном большом мусорнике — жителей ОРДО заставят выйти на субботник

3 и 17 апреля должны пройти «уборка» города

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В ОРДО местных жителей заставят пойти на субботник и убирать территорию города. Специальным распоряжением «глава ДНР» Денис Пушилин назначил даты – 3 и 17 апреля 2021 года – когда все жители республики должны взять грабли, лопаты, тачки и мешки и расчистить свалки, а также привести в порядок придомовые территории.

Отмечается, что это фактически единственный шанс привести в более-менее приличное состояние улицы и дворы. В свою очередь местное «министерство ЖКХ» никак не может справиться с мусором. Персонала нет из-за низких зарплат, также не хватает и инвентаря, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Люди не в восторге от перспективы идти на субботник – считают, что общественное пространство – зона ответственности специально обученных людей, услуги которых жильцы оплачивают. Но и платные услуги не получают в полном объеме. Мусор не вывозят, по улицам текут реки из прорвавшихся труб, батареи еле теплые, подвалы домов залиты нечистотами», — пишет паблик

«Живем в одном большом мусорнике. Это опять до приезда какого-нибудь депутата, так же хрен кто уберет. Денег нет, машин нет, дворников нет — вообще нех…ра нет»,- заявил житель Макеевки.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО «центральный» банк начал выдавать кредиты.