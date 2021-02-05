Общество

Большие задолженности по зарплате в ОРДО: людям не за что доехать до работы

На предприятиях люди по 5 месяцев не получают зарплаты

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В ОРДО существуют большие проблемы по выплате заработной платы. Пока «власти» говорят о развитии промышленности и экспорт продукции местные жители сидят по полгода без зарплаты.

Так в Макеевке и других городах, на предприятиях, пока еще подконтрольных «Внешторгсервису», людям почти 5 месяцев не платят зарплату. Сотрудникам коксохимов и других предприятий не за что доехать до работы, нечем кормить свои семьи, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Такая же картина в Енакиево, Донецке, других городах готовящейся к производственному прорыву республики. Увольняясь от безысходности, люди идут защищать свои права в прокуратуру, но результатов обращения не приносят. Многие понимают, что единственным вариантом остается организованная забастовка», — пишет паблик.

Источник добавляет, что даже забастовки приносят минимальный эффект, рабочим выплачивают минимальный процент и больше денег не дают. В тоже время сами рабочие не верят, что денег просто нет, ведь предприятия работают, а продукцию активно вывозят.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО «центральный» банк начал выдавать кредиты.

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