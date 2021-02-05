Как Зеленский праздновал свой день рождения: президент снова нарушил карантин

День рождения глав государства посетило около 30 человек

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Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования своего 43 дня рождения нарушил карантинные ограничения. Глава государства отметил праздник в кругу около 30 гостей.

В расследовании программы «Схемы» сообщается, что Зеленский отмечал свой день рождения в квартире совладельца студии «Квартал-95» и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве 29 января, пишет УРА-Информ.

В общей сложности день рождения президент праздновал около восьми часов. В тоже время ни в середине помещения, ни на дворе и даже садясь в такси никто не одевал маску, как того требуют карантинные ограничения. Посетили день рождения главы государства первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Также на праздники присутствовали участники Квартал-95: Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин и режиссер Алексей Кирющенко.

В тоже время Пикалов подтвердил, что был на праздновании дня рождения Зеленского, но заявил, что одновременно там не находилось 30 человек.

Стоит отметить, что согласно карантинным правилам на массовых мероприятиях могут пребывать не более 20 человек, но при это нужно одевать маски и придерживаться социальной дистанции.

Ранее мы сообщали, что Зеленский заблокировал каналы ZiK, 112 Украина и NewsOne.