Общество

Новые штрафы в ОРДО: могут посадить даже на 15 суток

Новые правила для автомобилистов в «республике»

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В ОРДО вступают в силу новые штрафы. Речь идет о наказаниях за отсутствие «талона» технического осмотра автомобиля, а также за отсутствие «страховки»

Отмечается, что сначала нужно получить талон ТО, а потом уже страховку. При этом второй документ никак нельзя получить без первого. Пройти технический осмотр можно только на специальных СТО, при этом цены каждая СТО ставит самостоятельно, нет общего прайса, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

Многие не исключают того, что чтобы пройти этот техосмотр придется платить взятки, а если его не проти то нужно платить штраф. Однако это не самое страшное. Так называемое «ГАИ» «ДНР» за отсутствие этой справки может лишить водительский прав, поместить авто на штрафплощадку, и даже  арестовать на 15 суток.

«Быть владельцев авто в «ДНР» с каждым днем все веселее. И дороже. «Власти» применяют все новые способы отъема денег у автолюбителей», — пишут в Telegram-канале.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» заманивают украинских студентов.

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