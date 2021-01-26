Жестокие столкновения с полицией в Нидерландах: бунт против комендантского часа

Задержано в общей сложности более 300 людей

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В Роттердаме, Нидерланды, люди снова вышли на улицы в понедельник вечером в знак протеста против комендантского часа, введенного правительством несколько дней назад в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Это третий день подряд, когда голландцы восстают против ограничений.

Конная полиция в Роттердаме задержала группу из около 50 молодых людей. В некоторых местах против демонстрантов были применены водометы, пишет УРА-Информ со ссылкой на информационное агентство ANP.

«Идет конфронтация между полицией и молодыми людьми, которые бросают фейерверки в офицеров», — написала полиция Гелин в Twitter, в то время как мэр Роттердама Ахмед Аббалеб уполномочил полицию увеличить количество задержаний.

Ранее полиция сообщила, что 250 человек были задержаны в выходные дни во время протестов, которые начались в субботу вечером и продолжались до раннего утра понедельника в Амстердаме, Эйндховене и нескольких других городах. Участники демонстрации забросали полицейских камнями и сожгли временный центр тестирования на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что в Нидерландах ввели комендантский час впервые со времен Второй мировой войны.