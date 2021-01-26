Общество

Просто нет средств: блогер рассказал, почему люди не покидают ОРДО

У местных жителей две главные проблемы

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Многие жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области думают о том, чтобы сбежать из ОРДО. Такое мнение выразил блогер Артем Баровский, который работает в «ДНР» под ником «Простой солдат».

Он отмечает, что есть всего несколько факторов из-за которых люди не покидают республику». Он отмечает, что практически у каждого местного жителя под следствием в СИЗО, арестован или находится в «лагере» «ДНР» родственник. Поэтому это первая причина того, чтобы не покидать «республики» и не оставлять своих родных на произвол судьбы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Второй также важной причиной невыезда из ОРДО блогер называет нехватку средств, ведь не переезд в Украину необходимы деньги для начала новый жизни

«Почти у каждого жителя попросту нет средств для переезда, а вскоре и для существования (вспомните, как нас манил к себе, бывший министр связи). Люди пенсионного возраста тем более никуда не поедут. Обессиленные годами войны и болезнями вынуждены влачить жалкое существование», — отмечает Баровский.

Ранее мы сообщали, что «власти «ДНР» заманивают в «республику» украинских студентов на учебу.

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