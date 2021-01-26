Общество

В «ДНР» заманивают украинских студентов: откроют им границы

В «ДНР» ждут украинских студентов на учебу

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Весьма странную затею придумали так называемые «власти» «ДНР». Они решили завлечь в «республику» украинских студентов.

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что готов предоставить с подконтрольной Украине территории студентам возможность получить образование в ОРДО, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В связи с этим, он дал указание разработать «механизм прохождения границы с Украиной» для студентов очной формы обучения, которые хотели бы пройти обучение в «республике» на российском языке.

«Главарь» боевиков заявил, что вопросом пересечения границы будет заниматься «межведомственный оперативный штаб», который в «республике» республике отвечает за предупреждение завоза и распространение коронавирусной инфекции.

Остается только гадать какое количество украинских студентом примет решение поехать на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию, чтобы получить там обучение «ДНР».

Ранее дончане рассказали как получить паспорт Украины жителям ОРДО старше 18 лет.

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