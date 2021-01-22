Общество

Война на Донбассе: ситуация может вернуться к временам президентства Порошенко

Ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться

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На данный момент ситуация на Донбассе не совсем стабильная. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, и время от времени Украина сообщает о потерях со своей стороны.

В ближайшее время политически советники лидеров Нормандского формата должны провести очередные переговоры по поводу ситуации на Донбассе. Скорее всего, сторонам в очередной раз не удастся договориться по важным пунктам, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш Кремлевский источник сообщает, что политсоветники в нормандском формате не договорятся по важным кейсам. По инсайдерской информации встреча будет напряженной и пройдет под месседжем общих обвинений. Очередная гибель украинского солдата будет поддана, как систематическое нарушения «ЛДНР» перемирия, пишет паблик.

Источник также добавляет, что если после встречи политсоветников будут общие фразы, то это означает начало нового этапа напряжения на Донбассе

«Это будет окончательное возвращение Донбасского кейса в период правления экс-президента Порошенко», — отметил паблик.

Ранее мы сообщали, что РФ снова отправила военную технику в «ЛНР».

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