Это может делать только сумасшедший — Гордон сделал важное заявление

Журналист не намерен пока вакцинироваться вообще

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Делать вакцинацию от коронавируса прививкой российского производства может только сумасшедший. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что уже не впервые критикует российскую вакцину от ковида. Из-за этого российские пропагандисты ополчились против него из-за призывов не прививаться вакциной, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Вакцинироваться российской вакциной может только сумасшедший. На российских каналах против меня в очередной раз ополчились Соловьев, Скабеева, Попов, рассказывали, что их вакцину Израиль, Бразилия покупают. Хочу сказать, что и Израиль отказался, и Бразилия от российской вакцины. Поэтому вранье», — заявил журналист.

В тоже время он поделился своим мнением по поводу вообще вакцинации от коронавирусной инфекции.

Журналист заявил, что на данный момент не планирует делать себе вакцинацию вакциной даже иностранного производителя. По его мнению, не понятно, как поведет себя та или иная вакцина спустя годы в организме того или иного человека.

Ранее стала известна дата начала вакцинации от коронавируса в Украине.