Не может не радовать: количество выздоровевших от коронавируса за сутки значительно превысило число заболевших

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

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За прошедшие сутки на территории Украины лабораторно подтвердили наличие коронавирусной болезни у 4383 человек. При этом, побороли недуг 14 501 пациентов. Также зафиксировано 212 летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что на территории украинского государства за сутки выздоровело почти в три раза больше людей, чем заболело.

Общее число заболевших за время пандемии в Украине — 1 172 038 граждан. 900 749 жителей страны выздоровели. Погибло 21 258 человек.

Наибольшее количество заболевших новой инфекцией было обнаружено в Киеве. Тут заразилось 606 человек. Второе место по заболеваемости коронавирусом досталось Запорожской области, где заболело 423 гражданина страны. Также в антирейтинге лидирует Харьковская область, где заразилось335 человек. За ней следует Киевская. Там за последние сутки обнаружили 335 заболевших.

Стоит напомнить, что в Кабмине будет продлен общенациональный карантин до 28 февраля. Помимо этого, в стране с 8 по 24 января действует тотальный локдаун.

Ранее сообщалось, что мир оказался на грани катастрофического морального провала. Это, по мнению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрисуса, произошло из-за неравномерного распределения вакцин против коронавирусной инфекции.