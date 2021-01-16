Общество

Стала известна дата начала вакцинации от коронавируса в Украине

Придется подождать еще месяц

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Стало известно, когда в Украине начнется вакцинация от коронавирусной инфекции. О дате начала вакцинации рассказал на совещании с фракцией «Слуга народа» министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что вакцинация начнется в середине февраля. Министр отметил, что Украина получит 910 тыс. доз. В первую очередь вакцинацию пройдут медицинские сотрудники, которые работают с коронавирусными пациентами. Также вакцина будет предназначена пожилым людям и их врачам, находящиеся в специальных медучреждениях и военные в зоне ООС, пишет УРА-Информ со ссылкой на PavlovskyNews.

В первую очередь вакцинацию пройдут 367 тыс. человек. На следующий этап запланировано 2 млн. 540 тыс — это остальные медицинские работники, педагоги, лица старше 60 лет, имеющие сопутствующие заболевания

Отмечается, что вторая поставка вакцин ожидается в Украине в конце марта. Интересно, что вакцину привезут в страну по международному механизму Covax или от китайской компании Sinovac. При этом, вакцина будет иметь подтвержденную эффективность более 70% и должна будет зарегистрирована в странах с жесткой регуляторной политикой.

Ранее мы сообщали, что в Германии 10 человек умерли вскоре после вакцинации от COVID-19.

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