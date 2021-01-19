Общество

В «ДНР» ввозят российскую вакцину от ковида: как ее получить

80 тысяч доз Спутник V должны отправить в «республику»

Время чтения: 42 Секунд

Уже в ближайшее время в так называемую «ДНР» должны отправить первые партии российской вакцины от коронавирусной инфекции. По обновленной информации, первая партия должны составить около 80 тысяч доз вакцины Спутник V.

По предварительным данным, 30 тысяч доз планируют выделить для всех желающих. В скором времени должна начаться запись на вакцинацию. Остальные дозы должны получить различные сотрудники местных «администраций» и «чиновники», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донтел.

«По нашим данным, на территории «ДНР» будет доступно 32 прививочных пункта. Идет подготовка медиков. Начать вакцинацию «хотелось бы» в феврале, однако это может произойти в марте. И предварительный тест, и сама вакцина будут бесплатными», — пишет паблик.

В тоже время, в свободной продаже вакцина не должна оказаться, но вполне возможно, что-то кто-то захочет на этом заработать. Предварительно, привиться можно будет только добровольно.

Ранее мы сообщали, что в Украине продлят карантин до 31 марта.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украину в США рассматривают как страну третьего сорта — экс-нардеп

Винной инаугурация президента Джо Байдена без присутствия президента Украины

Украина станет козырем США — в РФ сделали неожиданное заявление

В РФ ждут назначения Байдена главой Белого дома

Пушилин сделал скандальное заявление в Крыму: что сказал главарь боевиков

Боевик признал Крым российским и заявил, что «республика» идет их путем

В ОРДЛО доверяют только одному украинскому политику: кто это

По мнению эксперта, больше всего в регионе доверяют Виктору Медведчуку

Apple оказалась в центре скандала: на корпорацию подали в суд

Гинсберг утверждает, что в Telegram публикуют антисемитский, неонацистский и подобный контент, а это нарушает правила приложений в App Store

Отставка Шмыгаля: премьер не видит оснований для смены правительства

Оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap