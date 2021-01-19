В «ДНР» ввозят российскую вакцину от ковида: как ее получить

80 тысяч доз Спутник V должны отправить в «республику»

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Уже в ближайшее время в так называемую «ДНР» должны отправить первые партии российской вакцины от коронавирусной инфекции. По обновленной информации, первая партия должны составить около 80 тысяч доз вакцины Спутник V.

По предварительным данным, 30 тысяч доз планируют выделить для всех желающих. В скором времени должна начаться запись на вакцинацию. Остальные дозы должны получить различные сотрудники местных «администраций» и «чиновники», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донтел.

«По нашим данным, на территории «ДНР» будет доступно 32 прививочных пункта. Идет подготовка медиков. Начать вакцинацию «хотелось бы» в феврале, однако это может произойти в марте. И предварительный тест, и сама вакцина будут бесплатными», — пишет паблик.

В тоже время, в свободной продаже вакцина не должна оказаться, но вполне возможно, что-то кто-то захочет на этом заработать. Предварительно, привиться можно будет только добровольно.

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