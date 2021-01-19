В ОРДЛО доверяют только одному украинскому политику: кто это

По мнению эксперта, больше всего в регионе доверяют Виктору Медведчуку

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Жители ОРДЛО доверяют только одному украинскому политику, и это не президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление сделал публицист Дмитрий Джангиров.

По словам эксперта, президент страны не выполнил свои предвыборные обязательства перед жителями этого региона, поэтому они начинают присматриваться к другим политикам. Пару дней назад «власти ОРДЛО» заявили, что хотят передать Украине удерживаемых лиц через пророссийского политика и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. По мнению Джангирова, именно лидеру ОПЗЖ доверяют «власти» в регионе, пишет УРА-Информ со ссылкой на 112 Украина.

«О чем говорит такая новость? А говорит она о том, что ни в Донецке, ни в Луганске нет никакого доверия к украинской власти во главе с Зеленским. И если непризнанные «ДНР/ЛНР» заявляют о готовности передать удерживаемых лиц Медведчуку, значит, он является единственной фигурой, кому они доверяют», — заявил публицист.

В тоже время эксперт также добавил, что главным является то, что украинцы снова смогут вернуться из плена.

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