В Украине продлят карантин до 31 марта, — Шмыгаль

Карантин очень долго продлится в этом году

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Локдаун, который был введен по всей территории Украины, не планируют продлевать после 24 января. Несмотря на это, в Кабмине планируют продлить адаптивные карантинные ограничения до 31 марта. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

«Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», — отметил глава украинского правительства.

Премьер добавил, что в этом году карантинные ограничения будут еще достаточно продолжительный отрезок времени..

«Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос», — добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории Украины заразились 1 миллион 163 тысячи 716 человек.