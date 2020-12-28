Бородай рассказал, чем закончится война на Донбассе

На данный момент террорист называет ситуацию на Донбассе «стабильно-беспокойной»
Конфликт на Донбассе закончится только одним сценарием. При этом он не будет в пользу Украины. Такое мнение выразил экс-«премьер ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
На данный момент террорист называет ситуацию на Донбассе «стабильно-беспокойной», заявив, что перемирие держалось в течение лета, однако сейчас конфликт усугубился. Он отметил, что война на Донбассе вошла в рутину и, что она не является повесткой для федеральных украинских и международных средств массовой информации. При этом боевые действия на закончились и продолжают гибнуть люди
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
«И сейчас иного варианта, кроме как исторически предрешенного воссоединения большой России и Донбасса, практически не существует. Это единственно возможный вариант, который не зависит от личных эмоциональных решений тех или иных лиц, даже пусть обладающих большими властными полномочиями. Это историческая необходимость, и я думаю, что она будет реализована», — сказал террорист.
Ранее мы сообщали, что Владимир Путин открыто заявил об усилении поддержки боевиков.