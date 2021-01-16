Когда тепло вернется в Украину: синоптики удивили прогнозом

Уже за пару дней в Украине будет плюсовая температура

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В Украину наконец-то пришла настоящая зима. За окном серьезный «минус», в некоторых регионах страны температура упала даже до 20 ниже нуля.

Чего-же ждать от погоды в дальнейшем рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык. Он отметил, что морозная погода в Украине продержится до 20-21 января, после этого числа будет уже потепление. Температура за коном будет даже выше нуля, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«По прогнозам 20-21 января начнет постепенно повышаться температура, примерно 25-го будет тепло, днем около 0 на территории Украины. На мороз нужно, конечно, обращать внимание, в этом месяце очень холодно. Стоит ли вообще нырять в воду (на Крещение 19 января – ред.) при таких температурах зимой? Лично я этим не занимаюсь», — сказал синоптик.

В тое время синоптик добавила, что зима не подходит к концу, сейчас только ее половина и уже в феврале по предварительным прогнозам в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов.

Ранее известный синоптик рассказал, какой будет погода на протяжении всей зимы.