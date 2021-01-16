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«Поднимем украинский флаг над Донецким аэропортом», — Зеленский поблагодарил бойцов ВСУ

Бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных за все время вооруженного конфликта на востоке Украины

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Героическая оборона украинскими бойцами Донецкого аэропорта разрушила планы Российской Федерации по тотальному захвату Украины. Об этом во Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

Зеленский подчеркнул, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных за все время вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Наши отважные ребята — воины, добровольцы, волонтеры — держали оборону ДАПа 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят. За эту стойкость и бесстрашие защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами. Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг — за символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь поднимется сине-желтый флаг Украины. Безграничная благодарность каждому нашему защитнику!» — добавил президент.

Ранее сообщалось, что представители «власти» в ОРДЛО в качестве «жеста доброй воли» передадут украинской стороне пленных, которых они удерживают на временно оккупированных территориях. 

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