Общество

Важные изменения на КПВВ между ОРДО и РФ: что изменится на границе

На КПВВ «Успенка» и «Мариновка» установят рентген-установки

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Уже в ближайшее время произойдут важные изменения на КПВВ на границе между ОРДО и РФ. Российская Федерация желает шаги к отгораживанию от так называемых «Л/ДНР».

В этом году на «ДНР» намерена модернизировать КПВВ на границе с Российской Федерацией. Модернизация пунктов пропуска будет осуществляться конечно-же за деньги Москвы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вольнодумец.

«В «ДНР» планируют на деньги россиян закупить современные технические средства таможенного контроля на пункты пропуска «Успенка» и «Мариновка». С помощью нового оборудования планируется ускорить прохождение процедуры таможенного контроля», — пишет паблик.

Отмечается, что здесь будут установлены рентген-установки для проведения досмотра легковых и грузовых автомобиле. Все это делается в интересах России, чтобы на территорию РФ пересечь ввоз оружия и взрывчатых вещей.

«Тогда возникает вопрос: для чего все это, если в «ДНР» то и делают, что постоянно говорят, что Россия вот-вот примет их в свой состав?» — спрашивает блогер.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО открыли магазин Duty Free.

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