Благодарю Бога, что я уже не в его команде — Комаровский о Зеленском

Врач считает, что у кого-то есть компромат на президента Украины

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Владимир Зеленский является хорошим человеком, но не может выполнить свои предвыборные обещания по одной простой причине. Такое мнение выразил известный украинский врач Евгений Комаровский. По мнению доктора, на Зеленского есть компромат.

Комаровский считает, что президент Украины ведет себя так не потому, что он такой человек и так ему хочется, а из-за того, что на него у кого-то есть компромат. Среди вариантов врач назвал СБУ. Комаровский также отметил, что в последний раз общался с Зеленским еще перед выборами в Парламент.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на издание Гордон.

«Ну как мы можем сейчас общаться? Похоже, я там уже всё… Кто-то что-то накапал на меня, как и обычно. Ну мне так кажется. Понимаете, там рядом с Зеленским есть люди, которые шепчут ему — кто хороший, а кто плохой. Но я бы там всё равно не прижился, так что благодарю Бога, что я уже не в его команде «, — сказал Комаровский.

В тоже время врач также считает, что Офис президента должен представлять Украину на международной арене, а не заниматься ремонтом дорог и какими-то закупками.

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