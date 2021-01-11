Общество

В ОРДО открыли магазин Duty Free: что известно

Вроде хорошая новость для «республики», но не для местных жителей

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На пункте пропуска между так называемой «ДНР» и Российской Федерацией «Успенка» со стороны ОРДО открыли магазин Duty Free. В «местных» СМИ это вызвало неслабый шквал эмоций.

В «республиканских» медиа начали заявлять, что жители ДНР будут иметь возможность при въезде в республику из РФ беспошлинно покупать товары от иностранных производителей по цене без пошлин и НДС, а в местном «министерстве» заявили чуть ли не о международных признании республики.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

Однако паблик отмечает два важных момента. Во-первых Duty Free — Duty Free это магазины государственные или частные, которые покупают лицензию на такую торговлю.

«То есть, открытие Duty Free это, в первую очередь, возможность для кого-то очень важного в ДНР заработать. Ведь ни для кого не секрет, что оборот подакцизных товаров в республике контролируют власть имущие, в частности –представители силовых структур», — отмечает источник.

Во-вторых, такие магазины располагаются преимущественно в пунктах пропуска через государственную границу, а типичный ассортимент товаров: спиртные напитки, табачные изделия, парфюмерия. То есть, для обычные жители» республики» вряд ли получат хоть каку-то пользу.

«Представить себе выезжающего на заработки в Россию работягу, покупающего виски за валюту или блоки дорогих сигарет, довольно сложно», — отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО вводят новые штрафы, что ждет жителей «ДНР».

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