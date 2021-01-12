Большой раскол в «Слуге Народа»: Зеленский потеряет монобольшинство

У главы государства похоже начались серьезные проблемы

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После парламентских выборов президент Украины и его партия «Слуга Народа» получила монобольшинство в Верховной Раде. Первые месяцы прошли весьма эффективно, Офис президента и фракция в Парламенте сотрудничали и удалось проголосовать несколько важных законопроектов, но позже ситуация изменилась.

С каждым месяцем ситуация ухудшалась, президенту Владимиру Зеленскому приходилось все чаще собирать всех народных депутатов, чтобы те, поддерживали его инициативы. При этом голосование в Парламенте не всегда проходило по сценарию Зеленского и Ко. Теперь же похоже, ситуация и вовсе изменилась еще в худшую сторону для президента. Источник сообщает о сильном расколе внутри «Слуги Народа».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник из Офиса Президента сообщает, что раскол внутри партии Слуга Народа усилился. Фракция в Верховной Раде в нынешнем виде может долго не протянуть», — отмечает паблик.

Источник также добавляет, что Офису президента все тяжелее удерживать в «послушании» фракцию в Парламенте.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский не полетит в США на инаугурацию Джо Байдена.