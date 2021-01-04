РФ атакует Херсонщину для возврата воды в Крым, — разведка

Украинский Крым уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия

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Российская Федерация вполне способна атаковать Херсонскую область Украины для того, чтоб вернуть в Крым пресную воду. Так считают эксперты Службы внешней разведки Украины. Об этом пишет УРА-Информ.

В докладе СВР сказано, что потенциально военные России могут под надуманным ними предлогом «осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала».

Такой маневр возможен, по мнению СВР, во время учений в оккупированном Крыму, например.

Также в докладе сказано, что украинский оккупированный полуостров уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия.

По данным украинской разведки, уже 2016 года активно проводятся работы по восстановлению советской инфраструктуры для хранения и эксплуатации ядерного оружия вблизи Феодосии под военные цели РФ. Также уже было ориентирована и налажена транспортная инфраструктура полуострова для интеграция в единую транспортную систему РФ.

Ранее сообщалось, что водохранилища, которые находятся в оккупированном Российской Федерацией украинском Крыму в следующем году не наполнятся водой, даже если зимой и весной будут сильные осадки.