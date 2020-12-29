Общество

В 2021 году водохранилища Крыма не наполнятся водой, — эксперт

Наталия

Проблема водоснабжения в Крыму в 2020 году и дальше будет влиять на обеспечение водным ресурсом

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Водохранилища, которые находятся в оккупированном Российской Федерацией украинском Крыму в следующем году не наполнятся водой, даже если зимой и весной будут сильные осадки. Об этом сообщил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк в комментарии изданию Крым.Реалии, передает УРА-Информ.

«Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют запасы влаги в почве, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед (российскими – КР) властями Крыма», – сказал Яцюк.

Также он отметил, что проблема водоснабжения в Крыму в 2020 году и дальше будет влиять на обеспечение водным ресурсом.

Ранее сообщалось, что на грядущий Новый год и Рождество жителям Ялты увеличат время подачи воды в кранах.

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Наталия

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