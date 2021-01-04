Политика

Главные прогульщики: стало известно, кто больше всего пропустил заседаний ВР

Худшая ситуация группы «За будущее»

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За окном четвертое января, значит пришло время подвести итоги 2020 года. Стало известно, кто больше всего пропустил заседаний Парламента в прошлом году.

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний ВР.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНН.

«По данным КИУ, главными прогульщиками Рады стали народные депутаты группы «За будущее». В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только половина депутатов группы — 46%. Также низкие показатели регистрации у народных депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь». В среднем на заседаниях Рады регистрировалось 53% депутатов политсилы. У депутатов ВО «Батькивщина» показатели посещения на уровне 56%», — говорится в сообщении.

Самая лучшая статистика у «Слуги Народа» и «Европейской Солиданости» – 72 % посещения заседаний Верховной Рады и 71 процент соответственно.

В середине расположились группа «Довира» и фракция «Голос» – 67 процентов и 68 процентов соответственно.

Стоит отметить, что в прошлом году в общей сложности состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

Ранее Порошенко утверждал, что он санкционировал задержание вагнеровцев в 2018 году.

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