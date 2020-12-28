Стало известно, когда Украина вернется к нормальному образу жизни: Ляшко назвал дату

Уже в апреле следующего года Украина может маленькими шагами возвращаться к предэпидемической жизни

Время чтения: 54 Секунд

Девять месяцев мир и Украина живут в ограничениях из-за пандемии коронавирусной инфекции. Многие делятся своим прогнозом относительно того, когда Украине сможет вернуться к нормальности, которая была перед мартом 2020 года.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко поделился своим мнением по поводу того, когда украинцы смогут вернуться к нормальности. Он считает, что уже в апреле следующего года Украина может маленькими шагами возвращаться к предэпидемической жизни.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля (2021 — ред.) будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем», — сказал он.

Он также отметил, что вирус продолжает мутацию, однако это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. С момента своего появления уже появилось боле 12 000 мутаций. В тоже время Ляшко добавил, что главным будет то, чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество.

Ранее мы сообщали, что Украине удалось решить проблему с вакциной от коронавируса.