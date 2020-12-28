Общество

Глава ВОЗ предупреждает об очередной пандемии

Виктор

Нынешний кризис с коронавирусом, по словам генерального директора ВОЗ, не последняя пандемия

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Ситуация со здоровьем в мире улучшится только в том случае, если человечество также будет более решительно бороться с другими угрозами существованию, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Нынешний кризис с коронавирусом, по словам генерального директора ВОЗ, не последняя пандемия. Как показывает история, эпидемии — это часть жизни, объяснил биолог и иммунолог в видеотрансляции по случаю первого в истории Международного дня готовности к эпидемиям, утвержденного в этом месяце Генеральной Ассамблеей ООН.

Об этом пишет УРА-Информ.

— Пандемия коронавируса не стала неожиданностью, тем более что в годы, предшествовавшие ее вспышке, было много предупреждений о такой возможности, — отметил глава ВОЗ. Теперь человечество должно извлечь из этого урок, — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус. — Слишком долго мир вращался только в замкнутом круге «паники и беззаботности».

Генеральный директор ВОЗ предостерег от «опасной близорукости» в борьбе с нынешними вспышками, тратя только деньги и не готовясь к будущим опасностям. Более эффективные инвестиции в системы здравоохранения при поддержке правительств и общества могут привести к тому, что «наши дети и их дети унаследуют более безопасный, более устойчивый и долговечный мир».

Ранее Виктор Ляшко рассказал, когда Украина может вернуться к нормальности.

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