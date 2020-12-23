Легализация каннабиса: Арахамия назвал сроки

По словам Арахамии, вопрос легализации будет решен актами Кабмина

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Глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что власти Украины решили включить препараты из медицинского каннабиса в список лекарственных препаратов, которые можно отпускать по рецепту ф-1 («красный рецепт»). Каннабис может быть внесен в список лекарств уже в конце этого года, или в середине января. Об этом Арахамия сказал на пресс-конференции, передает УРА-Информ.

«Там уже почти все готово. Мы ждали смену министра ветеранов, у них тоже есть позиция…» – сказал он.

По словам главы фракции, вопрос легализации будет решен актами Кабинета министров Украины, а не законопроектом, как предполагалось ранее. Также он подчеркнул, что речь идет о расширении списка лекарств, которые можно отпускать по «красному рецепту», препаратами из каннабиса иностранного производства. Такие изменение правительство может принять без Верховной рады. Легализированным в Украине препаратам придется пройти тестирование в течении трех-четырех месяцев.

«Красный рецепт – это все эти опиаты, они идут по красному рецепту. Добавить просто в список этот все лекарства, в которых нуждаются больные онкологическими заболеваниями, а также другими заболеваниями», – подчеркнул Арахамия.

В ближайшем будущем, как отметил нардеп, вопрос о производстве в Украине таких препаратов может быть рассмотрен украинским парламентом.

Ранее сообщалось, что канадское правительство отчиталось о результатах аккредитации и полугодичной работы закона, легализирующего марихуану.