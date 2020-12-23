Экономика

В ОРДО увеличили пенсии: сколько теперь будут получать пенсионеры

Виктор

В общей сложности на год «власти ДНР» намерены поднять пенсии на 34 процента

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На территории Донецкой области неподконтрольной украинскому правительству с нового года намерены увеличить пенсионные выплаты. Такое распоряжение было опубликовано в соответствующем документе местных «властей».

Так в «указе» так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина от 23 декабря 2020 года сообщается, что с первого января размер пенсионных выплат в ОРДО увеличится на 17%. В тоже время с первого июля следующего года такие выплаты должны будут поднять еще на 17 процентов. То есть на протяжении года в «ДНР» выплаты пенсионерам должны увеличить на 34 процента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Увеличить с 1 января 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат. Увеличить с 1 июля 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат», — пишет в соответствующем «указе».

В тоже время также местный «Пенсионный фонд» должен будет провести перерасчет пенсионных выплат. Это значит, что пенсионерами не нужно будет дополнительно никуда обращаться. Они должны будут автоматически получить более высокую пенсию.

Ранее в ОРДО заявили о важном шаге к развитии экономики региона.

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Виктор

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