Провал: Apple не захотела покупать Tesla пару лет назад

Тим Кук даже не захотел встретиться с Илоном Маском.

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Илон Маск рассказал, что несколько лет назад он встречался с главой Apple, чтобы обсудить потенциальную покупку Tesla американским гигантом.

Во времена слабости своей компании Илон Маск хотел продать ее Apple. Тим Кук, однако, отказался взять на себя ответственность и даже не присутствовал на встрече. Информация такого типа появилась в конце 2020 года — одного из лучших в истории американской компании. Всего три года назад компания Илона Маска теряла деньги и в итоге стала самым дорогим производителем автомобилей в мире.

Об этом пишет УРА-Информ.

Apple провела последние полвека, экспериментируя и разрабатывая технологии, которые могут быть полезны в электромобилях. Первые результаты работы гигант из Кремниевой долины должен представить уже в 2021 году. Одна из причин, по которой Apple не захотела покупать Tesla, вероятно, заключается в том, что она добилась успехов в области аккумуляторных технологий.

Tesla и Apple менялись сотрудниками за последнее десятилетие. Когда в 2015 году впервые появились слухи о производстве автомобилей Apple, Илон Маск пошутил, что это может оказаться гвоздем в гроб для его компании.

Ранее мы сообщали, что Tesla прекратит производство моделей S и X.