Общество

Светлое будущее закончилось: в ОРЛО «власти» снова не оправдали ожиданий

Виктор

Жители ОРЛО продолжают жаловаться на повышение стоимости услуг ЖКХ. При этом по словам местным жителей, уровень этих услуг даже не дотягивает до среднего. Люди жалуются, что в регионах часто не бывает воды в кранах, а еле теплые батареи — не редкость даже в Луганске. Местный блогер пишет, что ранее жителям ОРЛО обещали «светлое будущее с Россией», а […]

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Жители ОРЛО продолжают жаловаться на повышение стоимости услуг ЖКХ. При этом по словам местным жителей, уровень этих услуг даже не дотягивает до среднего. Люди жалуются, что в регионах часто не бывает воды в кранах, а еле теплые батареи — не редкость даже в Луганске.

Местный блогер пишет, что ранее жителям ОРЛО обещали «светлое будущее с Россией», а также «бесплатный газ и свет». Однако этим обещаниям пришел конец. Отмечается, что не повышать тарифы на коммунальные услуги на данный момент просто нельзя.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Логика проста: если не повышать тарифы, тогда нужно предприятия ЖКХ поддерживать на государственном уровне в виде субвенций и дотаций. Но бюджет — не резиновый», говорится в сообщении.

Источник отмечает, что сейчас от Российской Федерации поступит еще меньше денег, чем в прошлом году. «Республикам» существенно урежут бюджет. Из-за экономических проблем, пандемию коронавируса и увеличением средств на медицину денег на «ЛНР» будет меньше.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нет денег даже в банкоматах.

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Виктор

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