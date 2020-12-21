Выплаты медикам: в Минсоцполитики описали ситуацию

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что более чем из 300 смертей медицинских работников было официально подтверждено только 53 летальных случая от COVID-19. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УРА-Информ. «У нас есть фонд соцстрахования, туда были перечислены огромные деньги, более 1,5 млрд, мы ввели новый вид больничного по […]

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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что более чем из 300 смертей медицинских работников было официально подтверждено только 53 летальных случая от COVID-19. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УРА-Информ.

«У нас есть фонд соцстрахования, туда были перечислены огромные деньги, более 1,5 млрд, мы ввели новый вид больничного по самоизоляции, плюс там есть поддержка медиков, поддержка по инвалидности. Вторая программа — 1,5 млн семьям погибших медиков, умерло более 300 человек, провели расследование, такие расследования часто связаны с бюрократическими сложностями. Подтверждено 53 случая Covid-19, и мы выплаты делаем, но не везде даже родственники есть, акты приходят, начинаем искать, а родственников нет», — отметила Лазебная.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Италии сообщило, что в Италии у человека, недавно вернувшегося из Великобритании в Рим, подтвержден случай заражения новой формой коронавируса. Зараженный человек и его семья находятся на карантине.