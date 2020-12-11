Непогода в Украине: в Киеве отменили рейсы, а УЗ сообщает о задержке поездов

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Из-за сильного гололеда на территории Украины произошла задержка движения некоторых поездов, а в аэропорту «Киев» и вовсе отменили несколько рейсов. Об этом пишет УРА-Информ ссылаясь на пресс-службы аэропорта и “Укрзализныци”.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что из-за ухудшения погодных условий 10 декабря были отменены рейсы в Дортмунд, которые осуществляет Wizz Air. Также был отменен рейс и в Запорожье, куда курсирует компания “Мотор Сич”. Известно, что авиасудно, которое направлялось из Вильнюса, вернулось обратно в аэропорт вылета.

Сообщается, что 11 декабря был отменен рейс в Мемминген, куда должна была лететь компания Wizz Air. А вылет рейса в Запорожье, куда летает “Мотор Сич” задерживается.

“На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатываются гранулированным химреагентом”, – отметили в ведомстве.

Пассажирам, которые вылетают сегодня рекомендуют отслеживать статус своего рейса через табло.

В “Борисполе” сообщили, что вчера посадка некоторых рейсов была произведена в резервных аэропортах. Также самолеты возвращались в аэропорты вылета.

В то же время в пресс-службе “Укрзализныци” заявили, что вчера из-за тяжелых погодных условий произошло обледенение токоприемников в большинстве украинских городов и станций.

“Железнодорожники оперативно наладили работу по устранению последствий непогоды: предоставляли вспомогательные локомотивы на замену и очищали токоприемники… Сейчас пассажирские поезда следуют по графику, железная дорога работает в штатном режиме. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируется”, – добавили в УЗ.

Ранее стало известно, что в Украине очень резко меняется погода. То может быть минус 3-4, а спустя несколько часов уже плюсовая температура. Также часто бывает наоборот, плюс меняется на минус. Все это приводит к гололеду.