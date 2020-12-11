Пандемия в Германии берет верх: колоссальное количество смертей и новых зараженных

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В ФРГ уже вторые сутки подряд лабораторно подтверждают рекордное число новых заболевших и погибших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

За последние сутки в Германии лабораторно подтвердили 29 875 случаев заболевания граждан страны. Это резкий рост по сравнению с предыдущими сутками. Ранее было зафиксировано 23 679 случая болезни.

Погибло от коронавируса в Германии также рекордное количество человек с начала пандемии. Скончалось 598 граждан. Суммарно в ФРГ от новой болезни за время пандемии скончалось 20970 человек.

Общее число заболевших в ФРГ с начала пандемии достигло 1272078 случаев инфицирования.

Ранее сообщалось, что карантин выходного дня дал положительную динамику и уже на протяжении более двух недель не фиксируется рекордное количество новых случаев, но пандемия ковиду не отступает и забирает жизни все больше и большего количества украинцев.